Ituano quebra jejum e vira em cima da Chapecoense na Série B

Depois de ficar cinco jogos sem vencer, o Ituano quebrou o jejum na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 2 a 1, de virada, a Chapecoense, neste sábado, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 20ª rodada.

Apesar da vitória o time paulista continua na vice-lanterna, mas agora com 16 pontos. Está atrás de Brusque e Chapecoense, com 19 pontos cada, enquanto o Guarani é o lanterna com 11. O time catarinense estreou o técnico Tcheco no lugar de Umberto Louzer que se transferiu para o Atlético-GO.

O jogo começou aberto e igual, mas a Chapecoense se deu melhor ao sair na frente no placar. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, a bola foi erguida do outro lado onde o zagueiro Eduardo Doma apareceu para cabecear na trave. A defesa não aliviou o rebote e a bola sobrou para o chute colocado de Marcinho: 1 a 0.

O VAR demorou quatro minutos para confirmar o gol e, em seguida, o goleiro Matheus Cavichioli sentiu dores na panturilha direita e pediu para sair. Em seu lugar entrou Gabriel Gasparotto, que fez boa defesa aos 19 minutos num chute forte de Neto Berola.

Dois minutos depois, a Chapecoense quase ampliou em um chute diagonal de Marcelinho, exigindo que o goleiro Jefferson Paulino se esticasse todo para mandar a bola para escanteio. O jogo ficou aberto e o ituano empatou aos 42 minutos numa bela jogada de Thonny Anderson.

O atacante recebeu de costas e na intermediária, porém, fez o giro sem marcação, deu três passos e soltou a bomba. A bola entrou no ângulo, apesar do esforço do goleiro visitante, que saltou e não alcançou a bola.

O Ituano fechou o primeiro tempo com moral alto e voltou para o segundo da mesma forma. Empurrou a Chapecoense para seu campo defensivo e quase marcou aos sete minutos num chute de Yann Rolim espalmado por Gabriel Gasparotto.

Aos 15 minutos, a situação ficou pior para a Chapecoense que teve o zagueiro Bruno Leonardo expulso por cometer falta violenta em cima de Neto Berola. Como já tinha recebido o cartão amarelo antes, foi penalizado de novo e expulso.

Com um a mais, o Ituano chegou logo ao segundo gol com Bruno Xavier. Ele trocou passes com Thonny Anderson, entrou na área como um típico ponta esquerda e bateu cruzado para superar o goleiro: 2 a 1, aos 26 minutos.

Depois disso tudo ficou ainda mais fácil para o time paulista, que se manteve no ataque, criou outras chances e poderia ter ampliado o placar. A Chapecoense, sem forças, não ameaçou.

Pela 21ª rodada, o Ituano vai até Ponta Grossa (PR) para enfrentar o Operário, na próxima quinta-feira, às 21 horas. O time paranaense, na sexta-feira, perdeu por 1 a 0 para o Avaí, em Florianópolis (SC). A Chapecoense vai receber o Guarani no dia 17 (sábado), às 15h30, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 CHAPECOENSE

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano e Kauan Leal; Rodrigo (Jhow), Miquéias (Yann Rolim), José Aldo (Xavier) e Bruno Xavier (Gabriel Falcão); Thonny Anderson e Neto Berola (Leozinho). Técnico: Alberto Valentim.

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli (Gabriel Gasparotto); Maílton (Daniel Cruz), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Jhonnathan; Foguinho, Tárik (João Paulo), Marcelinho e Giovanni Augusto (Marlone); Marcinho (Rafael Carvalheira) e Mário Sérgio. Técnico: Tcheco

GOLS – Marcinho, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Neto Berola e José Aldo (Ituano). Matheus Cavichioli, Jhonnathan e Bruno Leonardo (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Bruno Leonardo (Chapecoense).

ÁRBITRO – André Luis Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 11.440,00.

PÚBLICO – 912 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).