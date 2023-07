Ituano marca nos acréscimos e derrota Mirassol em duelo paulista da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 20:43 Compartilhe

Em um jogo morno e de poucas emoções, o Ituano conseguiu a vitória sobre o Mirassol já nos acréscimos. Nesta segunda-feira, no Estádio Campos Maia, em Mirassol, o visitante chegou ao triunfo com um belo gol de Felipe Saraiva, quando o relógio marcava 50 minutos do segundo tempo. O duelo paulista foi válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os três pontos, o Ituano chegou aos 18 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, afinal não vencia há três jogos. Já o Mirassol ficou estacionado nos 25 pontos, perdendo a chance de encostar no G-4 – zona de acesso – da competição.

O duelo paulista foi morno na primeira etapa. Sem grandes emoções, os donos da casa tiveram uma leve superioridade quando aproveitaram os erros dos visitantes. Gabriel arriscou de fora da área e Jefferson Paulino espalmou. No rebote, Chico Kim pegou mal na bola. Minutos depois, após uma saída errada, Jefferson Paulino evitou o pior cortando o cruzamento.

Quando esteve melhor, o Ituano chegou mais perto do gol. Após cruzamento de Viniegra, Paulo Victor cabeceou quase na pequena área e Muralha mostrou grande reflexo para defender. Depois do susto, o Mirassol priorizou a posse da bola para não dar espaço para contra-ataques. No último lance da primeira etapa, Jefferson Paulino salvou o Ituano. Kauan serviu Negueba e o goleiro se esticou todo para evitar o gol e levar o empate para o segundo tempo.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. Uma leve superioridade do Mirassol e Jefferson Paulino sendo o destaque do Ituano. Após cobrança de escanteio, Guilherme Biro desviou no susto e Jefferson Paulino fez uma grande defesa a queima roupa. Após o lance, quem achou que o jogo iria ganhar emoção se enganou, Apesar do volume, o Mirassol não conseguia concluir com eficiência suas investidas, enquanto o Ituano se resumia em se defender e buscar algo em contra-ataques.

Quando, enfim, a bola passou por Jefferson Paulino, Hélio Borges salvou o Ituano em cima da linha. Em contra-ataque, Cristian recebeu em velocidade e cavou por cima de Paulino. Quando a bola estava prestes a entrar, o atacante apareceu para evitar o tento. O gol “perdido” fez o Mirassol se desligar em campo. O Ituano que até então estava tímido foi ao ataque. Já no apagar das luzes, Felipe Saraiva marcou um golaço. O atacante recebeu na ponta esquerda, trouxe para o meio e bateu colocado para vencer Muralha e decretar a vitória do Ituano, aos 50 minutos do segundo tempo.

A dupla volta a campo no fim de semana pela 16ª rodada da Série B. No sábado, o Ituano recebe o Juventude, às 17h, no Estádio Novelli Jr, em Itu. Já no domingo, o Mirassol visita o Sport, às 18h, na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 ITUANO

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon (Heitor), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Cortez); Danielzinho, Gabriel e Chico Kim (Cristian); Negueba, Kauan (Camilo) e Fernandinho (Vico). Técnico: Mozart.

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Marcel, Claudinho e Mário Sérgio, José Aldo, Rafael Carvalheira (Lucas Siqueira) e Viniegra (Thiaguinho); Hélio Borges (José Carlos), Felipe Saraiva e Paulo Victor (Quirino). Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Felipe Saraiva, aos 50 minutos do 2º tempo (Ituano).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Otávio e Cristian (Mirassol); Pacheco, Mário Sérgio, Viniegra e José Aldo (Ituano).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Pacheco (RS).

RENDA – R$ 31.890,00.

PÚBLICO – 2.365 pagantes.

LOCAL – Estádio Campos Maia, Mirassol (SP).





