Ituano enfrenta lanterna ABC para se distanciar da degola da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Buscando se distanciar da zona de rebaixamento, o Ituano enfrenta o lanterna e desesperado ABC nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN) pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Ituano não esconde que o foco é permanecer na divisão. O time paulista não perde há três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Guarani, em casa, no estádio Novelli Júnior. Na tabela de classificação é o 14.º colocado, com 25 pontos.

O ABC, por sua vez, acumula sete tropeços consecutivos, sendo que na última rodada perdeu para o Ceará por 1 a 0. O time potiguar já está muito longe de deixar a zona de rebaixamento e soma apenas 13 pontos em 22 jogos disputados.

Para a partida, o técnico Marcinho terá retornos importantes. O meia Rafael Carvalheira e o lateral Iury retornam ao time titular após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Guarani. O atacante Felipe Saraiva, recuperado de lesão, também está de volta.

O treinador contará ainda com os novos reforços da equipe. O volante Vinícius Balieiro já estreou contra o Guarani. Já Emerson Urso estará à disposição frente ao ABC, assim como o lateral-direito Rhuan Rodrigues. Eles, no entanto, devem ficar como opções no banco de reservas.

A derrota para o Ceará não desanimou o técnico Allan Aal, que tenta ainda achar a equipe ideal do ABC. A expectativa é que o treinador faça apenas mudanças pontuais, já que não tem ninguém suspenso.

O treinador deve abrir mão do esquema com três atacantes para reforçar o meio de campo. Caso essa possibilidade seja confirmada, Evandro deixaria a equipe. Ramon e Renan Bressan são opções no meio de campo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias