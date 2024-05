Ituano e Ponte Preta fazem duelo paulista e tentam voltar a vencer na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O confronto paulista entre Ituano e Ponte Preta é um dos destaques, neste domingo, na continuidade da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois rivais tentam voltar a vencer, para saírem da parte inferior da tabela. A partida está marcada para as 16h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Vindo de um empate sem gols diante da Chapecoense, a Ponte Preta aparece na 14ª colocação com seis pontos. Em seis jogos foram uma vitória, três empates e duas derrotas. Já o Ituano, que perdeu cinco e venceu apenas uma vez, aparece na última colocação, com apenas três pontos. Por isso, precisa de um resultado positivo para sair da lanterna.

Um pouco mais tarde, às 17h, o duelo será entre Vila Nova e Brusque, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O time goiano vem de uma goleada de 6 a 0 sofrida diante do Paysandu, na rodada de ida da final da Copa Verde, disputada na quarta-feira.

O tropeço histórico derrubou o técnico Márcio Fernandes que no dia seguinte foi substituído por Luizinho Lopes, ex-Brusque. Mas o time goiano também busca a reabilitação na Série B, no qual vem de derrota para CRB, por 1 a 0, e aparece com nove pontos no meio da tabela. O Brusque vem de cinco jogos de jejum e aparece próximo do Z-4 com quatro pontos. No meio de semana acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder por 4 a 2 para o Atlético-GO, quando o time catarinense estreou o técnico Luizinho Vieira.

Às 18h30, Ceará e Chapecoense se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time da casa chega em um bom momento, com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos, e soma nove pontos. Mas acabou eliminado da Copa do Brasil em casa ao perder para o CRB por 1 a 0. Já os catarinenses têm a mesma pontuação, mas não vencem há quatro jogos, sendo que empatou três dessas partidas.

A rodada vai ter mais três jogos na segunda-feira e um na terça. O principal destaque ficará para o Goiás que tenta manter a invencibilidade diante do Avaí, em Florianópolis(SC). Em Ribeirão Preto, Botafogo-SP e Novorizontino fazem um duelo paulista.

Confira os jogos da sétima rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Ituano x Ponte Preta

17h

Vila Nova x Brusque

18h30

Ceará x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA

19h

Coritiba x Operário-PR

21h

Botafogo-SP x Novorizontino

21h30

Avaí x Goiás

TERÇA-FEIRA

19h

Amazonas x Mirassol