Ituano e Paysandu fazem confronto direto na zona de rebaixamento da Série B

Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, cada jogo ganha mais dramaticidade, tanto na briga pelo acesso quanto na luta pela permanência. Nesta sexta-feira, três times que estão na parte de baixo da tabela entram em campo, sendo um confronto direto: Paysandu x Ituano.

Paysandu e Ituano se enfrentam às 21h30 na Curuzu, em Belém (PA). O time paraense vem de duas derrotas seguidas e estacionou nos 30 pontos, em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento (Z-4). O Ituano também foi derrotado nos dois últimos jogos e está em 18º com 28 pontos.

Quem abre o Z-4, em 17º com 29 pontos, é o Brusque, que venceu o Amazonas por 1 a 0 na última rodada e também entra em campo nesta sexta. Às 19h, visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O adversário chega motivado após golear o Vila Nova por 4 a 0 e tem 42 pontos, podendo colar na zona de acesso (G-4), fechado pelo Mirassol, com 46.

Apesar de um pouco distantes do G-4, Coritiba e Goiás ainda não desistiram e se enfrentam no Couto Pereira, às 21h30, para diminuir a diferença. Os donos da casa vêm de duas vitórias seguidas e somam 40 pontos, três a mais do que os goianos, que têm 37 e não vencem há dois jogos.

A 29ª rodada terá sequência até segunda-feira, incluindo os outros seis paulistas. Santos e Botafogo jogam no sábado contra Operário-PR e Vila Nova, respectivamente, enquanto o Mirassol enfrenta o Sport no domingo. Na segunda, a Ponte Preta faz duelo estadual com o Novorizontino e o Guarani pega o Avaí.

Confira os jogos da 29ª rodada:

SEXTA-FEIRA

19h

Ceará x Brusque

21h30

Coritiba x Goiás

Paysandu x Ituano

SÁBADO

17h

Vila Nova x Botafogo

18h

Santos x Operário

DOMINGO

16h

CRB x América-MG

18h30

Mirassol x Sport

SEGUNDA-FEIRA

21h

Novorizontino x Ponte Preta

21h30

Guarani x Avaí