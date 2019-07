Ituano é derrotado pelo Itabaiana, mas garante o acesso para a Série C

Após “bater na trave” algumas vezes, o Ituano está na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020. O único representante paulista que ainda segue vivo na Série D passou pelo Itabaiana-SE nas quartas de final. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1, em Itu, o time paulista acabou perdendo para os sergipanos neste sábado por 1 a 0, no estádio Etelvino Mendonça. Mas levou a melhor no placar agregado e, além do acesso, confirmou vaga nas semifinais.

O novo adversário do Ituano será decidido apenas depois do fim de todos os jogos das quartas de final. Isso porque, nas semifinais, assim como aconteceu nas quartas, os confrontos serão determinados por meio dos postos das equipes na campanha geral do torneio. O primeiro vai pegar o quarto colocado e o vice-líder medirá forças com o terceiro.

A última boa campanha do time paulista na Série D havia sido em 2016, quando foi eliminado nas quartas de final pelo CSA-AL. Neste sábado, o time levou um susto logo no começo do jogo, quando o time alagoano abriu o placar com Luiz Paulo, de cabeça, logo aos oito minutos.

Mas o time paulista não se abalou, equilibrou as ações e manteve seu bem armado sistema defensivo, com duas linhas de quatro, e ainda criou chances para empatar. No final, porém, optou por jogar pelo regulamento, porque poderia perder até por um gol de diferença.

OUTRO ACESSO – Na Arena da Amazônia, com mais de 44 mil torcedores, o Manaus carimbou sua vaga nas semifinais e o acesso ao vencer o Caxias por 3 a 0. Tinha perdido no Sul por 1 a 0 e ficou com o placar agregado 3 a 1.

Outros dois semifinalistas ainda serão definidos domingo. O Jacuipense-BA recebe o Floresta-CE, após empatar fora por 2 a 2. Quem vencer leva a vaga. Outro time baiano, o Juazeirense vai tentar segurar o empate com o Brusque, porque ganhou em casa por 1 a 0. Se o time baiano perder por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. No caso de derrota por dois ou mais gols o time catarinense chegará às semifinais e ao acesso à Série C.

Confira os jogos de volta das quartas da Série D:

Sábado

Itabaiana-SE 1 x 0 Ituano (ida 1 x 3)

Manaus-AM 3 x 0 Caxias-RS (ida 0 x 1)

Domingo

15h

Jacuipense-BA x Floresta-CE (ida 2 x 2)

16h

Brusque-SC x Juazeirense-BA (ida 0 x 1)