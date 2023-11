Ituano e Chapecoense empatam e seguem assombrados pelo rebaixamento na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 21:16 Para compartilhar:

Assombrados pelo rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Ituano e Chapecoense se enfrentaram na noite desta sexta-feira, na abertura da 37ª e penúltima rodada. Ambos os times tiveram chances de vencer no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), mas o placar terminou zerado.

Com o empate, Ituano e Chapecoense seguem com risco de rebaixamento. O time paulista chegou a 41 pontos, em 14º lugar, embora ainda possa garantir a permanência até o fim da rodada. Já a Chapecoense abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 37 pontos, e será rebaixada nesta rodada em caso de vitórias de Ponte Preta (38) e Tombense (37).

A 38ª e última rodada será realizada no dia 25, às 17h. O Ituano visita o Avaí, que tem 43 pontos, na Ressacada, em Florianópolis (SC), enquanto a Chapecoense recebe o já campeão Vitória, com 69, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Os dois times buscaram o ataque logo nos primeiros minutos. Henrique Dourado, da Chapecoense, cabeceou duas vezes em cinco minutos, exigindo defesa difícil de Jefferson Paulino na segunda tentativa. O Ituano respondeu com Yann Rolim, que chutou da entrada da área, buscando o ângulo, mas Airton salvou o time catarinense ao espalmar para escanteio.

Ituano e Chapecoense seguiram fazendo um jogo movimentado durante todo o primeiro tempo. O time catarinense assustou em chute de Bruno Nazário que passou perto do gol, enquanto Matheus Cadorini respondeu com cabeçada por cima. Nos acréscimos, o Ituano também teve boa chance com Felipe Saraiva, mas o chute de fora da área parou em boa defesa de Airton.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama ofensivo. A Chapecoense teve grande chance de abrir o placar com Henrique Dourado. Em contra-ataque, saiu cara a cara com Jefferson Paulino, mas chutou em cima do goleiro, que defendeu em dois tempos. Pouco depois, Matheus Cadorini também perdeu chance para o Ituano, ao cabecear mal.

Com as mudanças e a passagem do tempo, o nervosismo dos dois times começou a aumentar, abusando dos chutes de longa distância, sem eficiência. Aos 40 minutos, a Chapecoense ficou com um jogador a menos, pois Cristiano foi expulso após agredir Emerson Urso, acertando a mão no pescoço do adversário.

Os minutos finais foram de pressão do Ituano, que quase abriu o placar duas vezes. Primeiro, com José Aldo, que chutou de muito longe, mas o goleiro desviou. Na sequência, após cobrança de escanteio, Felipe Saraiva ficou com o rebote e chutou cruzado, para outra grande defesa de Airton. As defesas definiram o empate sem gols em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 CHAPECOENSE

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury (Aluisio), Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Yann Rolim e Eduardo Person (Rafael Carvalheira); Wesley (Hélio Borges), Matheus Cadorini (Emerson Urso) e Felipe Saraiva. Técnico: Marcinho Freitas.

CHAPECOENSE – Airton; Ronei (Douglas Borel), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Fabiano (Cristiano); Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani, Victor Ferraz (Marco Antônio), Bruno Nazário e Marcinho (Felipe Ferreira); Henrique Dourado (Kayke). Técnico: Claudinei Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Aluisio, José Aldo e Hélio Borges (Ituano). Ronei, Giovanni Pavani e Marco Antônio (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Cristiano (Chapecoense).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 37.610,00.

PÚBLICO – 3.294 torcedores.





LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

