Ituano domina e impõe a pior derrota do Criciúma na Série B

O Ituano conquistou um grande resultado neste sábado, ao vencer o Criciúma, por 3 a 0, no Estádio Novelli Jr, em Itu (SP), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando em casa, o time paulista dominou o confronto nos 90 minutos e impôs a pior derrota dos catarinenses na competição.

Até então, em sete jogos que saiu derrotado, o Criciúma havia perdido somente por um gol de diferença. O resultado fez o time perder seu posto no G-4, zona de acesso, aparecendo em quinto lugar, com 41 pontos. O Ituano chegou ao seu quinto jogo sem derrota e ocupa a 13ª colocação, com 29.

Atuando em casa, o Ituano adotou uma postura ofensiva e pressionou o Criciúma no campo de defesa nos minutos iniciais. O time paulista chegou até balançar as redes com Rafael Carvalheira, mas o gol foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento de Wesley Pomba na origem da jogada.

O gol anulado não fez falta ao Ituano, que pressionou a saída de bola do visitante e abriu o placar. Matheus Cadorini ganhou a disputa com a defesa e tocou para Yann Rolim, que só empurrou para as redes, aos 22 minutos.

O gol deu mais ânimo ao Ituano. Com a marcação encaixada, não deixava o Criciúma reagir e seguiu com o domínio do duelo. De tanto frequentar o campo de ataque, o Ituano aumentou sua vantagem. Iury cruzou e a bola bateu no braço de Arilson. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Matheus Cadorini deslocou Gustavo e ampliou, aos 36.

Na reta final, o Criciúma até ensaiou uma reação, mas parou no goleiro Jefferson Paulino, que garantiu a vantagem para o time paulista para o intervalo.

Na segunda etapa, o Ituano voltou mais contido. Com as linhas mais recuadas, os donos da casa não pressionavam a saída de bola do Criciúma, e buscavam explorar os contra-ataques. Enquanto o Criciúma voltou disposto a diminuir o prejuízo, porém seguiu preso na marcação adversária e sofreu com tomadas erradas de decisões, principalmente no último terço do campo.

Administrando o resultado, o Ituano praticamente encaminhou a vitória, aos 28 minutos. Em contra-ataque rápido, Hélio Borges cruzou e a defesa do Criciúma afastou parcialmente. A bola caiu nos pés de Yann Rolim, que contou com o desvio no meio do caminho para marcar seu segundo gol no duelo. Já desorganizado, o Criciúma abusou de lançamentos na área, que eram facilmente afastados pela defesa do Ituano, que controlou a partida até o apito final.

Na próxima rodada, o Ituano visita o Sport, na sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Já o Criciúma atua antes, na terça-feira, às 21h30, no confronto direto contra o Vila Nova, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 0 CRICIÚMA

ITUANO – Jefferson Paulino; Iury, Claudinho (Rafael Pereira), Marcel e Kauan Richard; José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim (Vinícius Balieiro); Hélio Borges (Emerson Urso), Wesley (Felipe Saraiva) e Matheus Cadorini (Quirino). Técnico: Marcinho.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Hélder); Miqueias (Léo Costa), Arilson e Felipe Mateus; Fabinho, Hygor (Marquinhos Gabriel) e Felipe Vizeu (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Yann Rolim, aos 22 minutos e Matheus Cadorini, aos 36 minutos do primeiro tempo. Yann Rolim, aos 28 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Eder e Rodrigo (Criciúma). Wesley (Ituano).

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

PÚBLICO – 1.343 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Jr, em Itu (SP).

