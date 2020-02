Ituano derrota Ponte Preta e joga Oeste para a zona de rebaixamento do Paulistão

O Ituano conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista e, de quebra, deixou a zona de rebaixamento ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no encerramento da sexta rodada. Gabriel Taliari fez o único gol do jogo.

A equipe de Itu ainda quebrou um tabu de 17 anos sem vencer a Ponte Preta no Novelli Júnior. Neste período, foram cinco derrotas e três empates. A última vitória havia sido por 2 a 1, no Paulistão de 2003.

Com o resultado, o Ituano continua na lanterna do Grupo C, com seis pontos, atrás de Inter de Limeira, Mirassol e São Paulo, todos com nove, mas empurrou o Oeste para a zona de rebaixamento. A equipe de Barueri tem apenas quatro, dois a mais do que o Botafogo.

A Ponte Preta, por outro lado, perdeu a oportunidade de abrir vantagem diante de seus adversários na busca pela classificação no Grupo A. O time campineiro é o vice-líder, com seis, atrás apenas do Santos, com 11. Água Santa tem cinco e Oeste, quatro.

O começo do primeiro tempo foi de pouca criatividade. O Ituano chegou apenas aos 27 minutos e já abriu o placar. Gabriel Taliari recebeu dentro da área, girou o corpo e chutou com força para superar o goleiro Ivan.

A Ponte Preta, que demonstrou certa fragilidade na cobertura de Apodi, cresceu após sofrer o gol e desperdiçou grande oportunidade aos 32 minutos. O lateral fez boa jogada e cruzou para Roger. Sozinho, o atacante cabeceou pela linha de fundo.

O time de Campinas aproveitou os minutos finais para fazer um abafa no Ituano, que terminou o primeiro tempo acomodado no placar. Aos 42 minutos, ainda deu tempo de Bruno Rodrigues fazer boa jogada pela direita e cruzar. A bola atravessou toda área, mas ninguém chegou para empurrar.

O panorama do segundo tempo foi outro. A Ponte Preta não esperou e se atirou ao ataque. Após cobrança de escanteio, Bruno Reis subiu sozinho e mandou para fora. A resposta veio com Serrato. Ele arriscou da entrada da área e obrigou Ivan a fazer um milagre.

O jogo continuou aberto, muito pela postura ofensiva adotada pela Ponte na etapa final. Em chute de Dawhan, da entrada da área, Pegorari buscou no ângulo. Ivan não ficou atrás. O goleiro da seleção olímpica fez mais uma grande defesa, desta vez, na tentativa à queima-roupa de Minho.

A partida ganhou em emoção no fim. Serrato apareceu livre, em boa condição de marcar, mas escorregou e perdeu grande chance. Já a Ponte teve uma última tentativa com Roger, mas Pegorari segurou uma bola cara a cara com o atacante.

Na próxima rodada, o Ituano encara o Santos no sábado, às 16h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. No mesmo dia, às 19h, a Ponte Preta recebe a Ferroviária, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 PONTE PRETA

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Suéliton, Ricardo Silva e Breno Lopes; Fillipe Souto (Baralhas), Serrato, Corrêa e Yago; Gabriel Talliari (Luiz Paulo) e Minho (Luizinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

PONTE PRETA – Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis e Vinícius Zanocelo (Alisson Safira); Felipe Saraiva (Vander), Bruno Rodrigues (Mateus Anderson) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

GOL – Gabriel Taliari, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araujo

CARTÕES AMARELOS – Ricardo Silva (Ituano); Wellington Carvalho (Ponte Preta)

RENDA – R$ 23.960,00

PÚBLICO – 1.586 pagantes

LOCAL – Estádio Novelli, Júnior, em Itu (SP)