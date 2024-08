Ituano bate Operário-PR, deixa vice-lanterna e sonha espaçar da zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 23:20 Para compartilhar:

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano conseguiu a segunda vitória seguida para respirar na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em jogo único que abriu a 21ª rodada, venceu por 2 a 1 o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Apesar de ter sofrido pressão pelo empate durante todo o segundo tempo, o time paulista conseguiu se segurar bem para sair com os três pontos. Com o resultado, o Ituano deixou provisoriamente a vice lanterna e agora, aparece na 17ª colocação com 19 pontos. Mas o time paulista ainda está a três pontos de deixar a zona de rebaixamento. Já o Operário-PR, sofreu a segunda derrota seguida, e aparece em oitavo com 29 pontos.

O duelo começou com uma intensidade alta e foi o Ituano que conseguiu surpreender e abrir o placar. Logo aos 17 minutos, Vinícius Paiva cruzou na medida para Miquéias, que dominou dentro da área e encheu o pé, sem chances para o goleiro Rafael Santos.

Empolgado com o gol, o time paulista conseguiu ampliar momentos depois. Aos 22, após mais uma bola alçada na área, Marcinho tentou a bicicleta, mas furou. Porém, a bola sobrou limpa para Bruno Xavier, que pegou bem na bola e mandou no cantinho.

Antes do final do primeiro tempo, Operário-PR conseguiu descontar. Aos 35, Thiago Oleques cruzou rasteiro na área e Felipe Augusto pegou de primeira. Ainda contou com um desvio em Marcinho para vencer Jefferson Paulino.

No segundo tempo, a partida seguiu bastante equilibrada. E, as melhores chances, vieram pelos lados do Operário-PR que se mandou ao ataque em busca do empate.

Aos 30, foi a vez de Rodrigo Rodrigues ter sua chance de perigo, ao invadir a área e ficar cara-cara com Jefferson Paulino, que fez a defesa à queima roupa. Nos minutos finais, o Ituano seguiu se defendendo como pode e conseguiu segurar a vitória até o apito final.

Os dois times já voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da 22ª rodada da Série B. Fora de casa, o Ituano visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h. Mais tarde, às 21h30, o Operário-PR recebe o Vila Nova, no estádio Germano Kruger.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 2 ITUANO

OPERÁRIO-PR – Rafael Santos; Thiago Oleques, Allan Godoí, Willian Machado e Pará (Erik Bessa); Jacy, Dudu Scheit (Vinicius Diniz) e Ronald (Rodrigo Rodrigues); Maxwell (Boschilia), Felipe Augusto e Ronaldo (Felipe Garcia). Técnico: Rafael Guanaes.

ITUANO – Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Kauan Leal (Guilherme Lazaroni); Rodrigo, Miquéias (Léo Oliveira) e José Aldo; Vinícius Paiva (Jhow), Bruno Xavier (Yann Rolim) e Thonny Anderson (Xavier). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Miquéias, aos 16, Bruno Xavier, aos 22, e Felipe Augusto, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Mariano e Xavier (Ituano).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA – R$ 39.740,00.

PÚBLICO – 2.882 pagantes.

LOCAL – Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).