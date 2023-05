Itinerário pelo Rio Tibre percorre ‘belezas’ da Itália

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 3 MAI (ANSA) – Considerado o antigo guardião de histórias, lendas e mistérios, o rio Tibre desliza por 400 quilômetros por trechos plácidos e suaves serpentinas em uma concentração de natureza, beleza e aldeias a serem descobertas.

Os últimos 70 quilômetros, de Fiano Romano a Ostia, passando por Roma, podem ser percorridos com o Tiberland, o novo projeto de experiência de viagem Destination Management Organization (DMO), que reúne instituições, associações e operadores turísticos e culturais da capital da Itália e do vale e da foz do Tibre que, em conjunto, trabalham para valorizar lugares, óasis e reservas naturais com atividades e iniciativas.

O curso do rio no Lazio torna-se uma forma de viajar entre paisagens sugestivas e visitas a vilarejos que cercam a capital há milhares de anos e partilham a sua beleza eterna. Apostando na sustentabilidade e na hospitalidade local, o projeto propõe percursos a serem feitos a pé, de bicicleta ou e-bike, de barco ou canoa e a cavalo para descobrir lentamente um território milenar que combina história, arte, natureza e gastronomia.

“Com esta iniciativa traçamos o caminho do novo Tibre Linear Park, um contexto cheio de arte, natureza, tradição, história, que, juntamente com a região do Lazio, já propusemos como patrimônio da Unesco”, explicou Alberto Acciari, presidente da Tiberland.

Entre as muitas rotas de trekking – sinalizadas, rastreadas e baixadas no portal Tiberland – destaca-se o trecho da Via Francigena, que liga Campagnano e La Storta e esta última a San Pietro, dentro de Roma.

Já entre os roteiros para fazer de bicicleta estão a ciclovia Tiberina de Castel Giubileo ao mar em Fiumicino, o Porta Portese Bike Ring em Roma e o Tiberland Bike Ring, um circuito exigente dentro e fora do Parque de Veio. É possível percorrer as ciclovias urbanas e extraurbanas, desde a Ponte della Musica até a foz do Tibre, ou o viajante poderá optar pelo trem, percorrendo as estações da ferrovia Roma Norte ou da linha F.

A bordo de barcos, também há muitos passeios dentro da capital italiana, que permitem explorá-la de ponte a ponte: da Música à do Testaccio, passando pelo Castel Sant’Angelo, ao longo das margens do rio ou com um guia, para mergulhar no Velabro e áreas de Bocca della Verità, mas também nos becos de Trastevere e na Ilha Tiberina, antes de um aperitivo romântico ao pôr do sol no barco.

Para os amantes da história, a viagem pelo Tibre ao norte de Roma oferece agradáveis paradas nos vilarejos, começando por Formello, onde é possível visitar o Palazzo Chigi, que abriga exposições, o museu Agro-Veientano e um albergue para peregrinos da Francigena.

Seguindo para o Norte por 8 quilômetros, chega-se a Sacrofano, uma sugestiva vila medieval com vielas que levam à igreja de San Giovanni Battista, com sua torre sineira romântica e ao gueto judeu, o segundo maior da Itália depois de Veneza. A partir deste ponto, ramificam-se caminhos e trilhos no Parque do Veio até ao Monte Musino, que também pode ser feito a cavalo, ou pode visitar lagares e queijarias.

Por fim, na aldeia em setembro há o Palio della Stella com sete bairros competindo a cavalo. Ainda ao Norte, a visita pode ser feita no Magliano Romano, com a igreja de San Giovanni Battista e a Grotta degli Angeli, túmulo etrusco transformado em capela cristã e hoje sítio rochoso. Já Morlupo com o solar Orsini e o Palazzetto Borghese fornecem a possibilidade de ser realizada uma caminhada pelos jardins sociais, enquanto que em Rignano Flaminio, é possível ver as catacumbas de Santa Teodora do século IV.

Viajando para sudeste chega-se a Fiano Romano com o castelo Orsini, construído no final dos anos 1400. Para os amantes da natureza, Tiberland oferece caminhos no campo entre rotas que atravessam a Via Francigena e nove aldeias, a serem exploradas também por trekking com guia ambiental ou passeios fotográficos de bicicleta; ou relaxando com a coleção de ervas silvestres para aromatizar os pratos.

Entre outros, o itinerário que vai do Parque Veio, uma área de mais de 15 mil hectares, à reserva natural Nazzano Tevere-Farfa, a primeira área protegida do Lazio, para mergulhar no habitat do rio de uma área de grande riqueza florística e faunística. Aqui, de fato, apanha-se um barco que navega no interior da Reserva entre os ninhos de garças, ou pode-se alugar canoas. Não muito longe, o Monte Soratte é o local ideal para um passeio entre ermidas e bunkers, com vistas deslumbrantes sobre o Vale do Tibre.

Os amantes da arte e da arqueologia podem ir até Ostia pela foz do rio Tibre e descobrir uma das primeiras colônias romanas estrategicamente construídas para o controle de mercadorias: são o Parque Arqueológico de Ostia Antica, um tesouro de escavações milenares, e o norte da costa de Roma com o museu do navio Fiumicino.

Ao norte, o Vale do Tibre é pontilhado de tumbas e catacumbas etruscas, como as de fora de Formello; no Parque Veio, por outro lado, você pode visitar Capena, uma sugestiva vila com a área arqueológica “Lucus Feroniae” ao longo da Via Flaminia, ou Borgo di Isola Farnese, um assentamento etrusco isolado em um esporão de tufo.

Há também um passeio para descobrir a arquitetura da liberdade no mar de Roma, em particular no Borghetto dei Pescatori: construído no final do século 19 perto do pinhal de Castel Fusano, local que desenvolve-se em torno da praça com o igreja dedicada a San Nicola de Bari, protetor dos pescadores.

Nesta região, em todos os anos, no final de agosto, acontece o tradicional festival Tellina. E por falar em gastronomia, para além das inúmeras festas dedicadas à excelência local, é possível descobrir as iguarias com visitas a empresas, agroturismos, caves, queijarias e lagares. As estadias incluem um acolhedor alojamento familiar em vilarejos, pensões e parques de campismo, desde a Reserva Natural de Ostia até ao Parque Veio.

A Tiberland também organiza passeios de três dias e duas noites, como o de descoberta dos sabores e tradições do Sacrofano com paradas em outras tantas empresas para degustação de azeites e queijos; dois jantares típicos (Sacrofano e Capena), visita a um apiário em Formello com degustação de mel e degustação na adega de Capena. (ANSA).





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias