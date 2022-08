Iti, do Itaú, passa a abrir contas digitais para menores de idade

O Iti, banco digital do Itaú Unibanco, passa a oferecer contas digitais para menores de idade. A solução para crianças e adolescentes inclui saque, Pix, cartão e rendimento diário automático do saldo a 100% do CDI, sem a cobrança de imposto sobre operações financeiras (IOF).







O cartão da conta Iti estará disponível tanto na versão física quanto na virtual, o que permite o acesso a serviços online sem a necessidade de cartão de crédito. Os valores de compra são debitados do saldo na conta digital. Além disso, o banco digital criou recentemente uma função chamada Metas, que permite dividir os recursos depositados em diferentes saldos, de acordo com o objetivo para cada montante.

Em uma primeira etapa, a conta está disponível para maiores de 14 anos. A abertura é feita de modo totalmente digital e gratuito, e segundo o banco, leva menos de quatro minutos. “Trabalhamos para tornar o Iti a primeira conta dos jovens que desejam iniciar sua relação com o dinheiro, ao oferecer a este público a melhor experiência de um banco digital”, diz João Araújo, diretor do Iti.

Segundo ele, além de muitos menores de idade possuírem alguma fonte de renda, também têm necessidades de consumo, como os serviços de streaming de conteúdo e de games, além das transações tradicionais. “Então, seja com dinheiro próprio ou com a ajuda financeira dos pais ou responsáveis, queremos proporcionar a possibilidade de os jovens aprenderem desde cedo a fazer a gestão de seus gastos”, aponta.