ITE-Facamp cai 0,8% em novembro ante outubro, com ajuste sazonal

O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) caiu 0,80% em novembro ante outubro, interrompendo uma série de seis altas consecutivas na série com ajuste sazonal. Em outubro, o índice já havia desacelerado, subindo 0,70%, ante avanço de 2,20% em setembro.

Em relação a novembro de 2019, o ITE ficou positivo em 4,20%, uma desaceleração ante a taxa de 4,50% na comparação entre outubro de 2020 e outubro de 2019. No acumulado de 12 meses até novembro, o índice acumula queda de 1,90%, menor do que a retração de 2,30% registrada nos 12 meses até outubro.

Segundo os pesquisadores do Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC) da Facamp, “a reversão marginal do índice em novembro reflete não apenas os efeitos da redução do auxílio emergencial sobre os setores de bens essenciais (especialmente alimentos e bebidas) do varejo e da indústria, mas também os efeitos da segunda onda da pandemia, a partir da segunda metade de novembro, que impactaram as vendas de final de ano e deterioraram ainda mais as expectativas para o meses subsequentes”.

Os acadêmicos entendem que o resultado de novembro “coloca dúvidas sobre a trajetória do quarto trimestre” de 2020, praticamente anulando o resultado positivo de outubro.

Para 2021, os pesquisadores acreditam que o fim dos programas de sustentação da renda e a demora do governo em proceder com a vacinação contra a covid-19 devem comprometer a continuidade da retomada econômica ocorrida no segundo semestre de 2020.

O indicador

De acordo com a Facamp, o ITE tem coeficiente de correlação (r) de 0,90 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) e de 0,86 com o PIB trimestral. O ITE tem defasagem cerca de uma semana menor em relação ao IBC-Br.

A Agência Estado fechou uma parceria com a Facamp para divulgar o ITE ao assinante do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em primeira mão. O índice tem divulgação na tela do Broadcast 48 horas antes do anúncio geral, entre os dias 10 e 15 de cada mês. Para visualizar o indicador, digite o código ITE-Facamp na janela de cotação do terminal ou acesse pelo menu indicadores.

O ITE-Facamp é calculado pelo Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC) da Facamp com base em dados públicos de consumo de energia da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A base é agregada e tratada, de forma a garantir a correlação com os dados de atividade. A amostra também exclui efeitos de temperatura e sazonalidade.

Saiba mais sobre o índice na entrevista com o professor Ricardo Buratini, disponível no canal da Agência Estado no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QAoe92udgIc&feature=youtu.be.

Veja também