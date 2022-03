Itaúsa vende R$1,8 bi em ações da XP

SÃO PAULO (Reuters) – A holding Itaúsa anunciou nesta quarta-feira que vendeu 12 milhões de ações classe A da XP, ou 2,14% do capital total da corretora, por 1,8 bilhão de reais, segundo fato relevante.

Com isso, a Itaúsa passa a deter 11,51% do capital total da XP e 3,63% de seu capital votante.

“A alienação decorre da decisão estratégica da Itaúsa de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico, bem como da necessidade de recomposição do caixa da holding em função dos últimos investimentos realizados”, de acordo com o documento.

A Itaúsa acrescenta que a depender das condições de mercado poderá vender mais até 24 milhões de ações ordinárias classe A da XP neste ano, de um total de cerca de 64,5 milhões de papéis que possui agora.

A venda realizada terá um impacto positivo de 1,1 bilhão de reais no resultado do primeiro trimestre de 2022, líquido de impostos, segundo a Itaúsa.

Em fevereiro, o presidente-executivo da companhia, Alfredo Setubal, disse em conferência de resultados com analistas e investidores que a Itaúsa provavelmente faria novas vendas de ações da XP para maximizar os resultados e reduzir impostos a pagar.

A Itaúsa vendeu fatia de 1,39% do capital da XP em 2021, levantando 1,2 bilhão de reais, cujos recursos foram destinados aos acionistas da holding por meio de distribuição de juros sobre o capital próprio, segundo informações do balanço da companhia divulgado no mês passado.

(Por Andre Romani)

