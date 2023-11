Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 4,578 bi no 3º trimestre, alta de 29,3% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 19:30 Para compartilhar:

A holding de investimentos Itaúsa registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,578 bilhões no terceiro trimestre deste ano, número 29,3% maior que o do mesmo período de 2022. De acordo com a Itaúsa, foi o maior lucro líquido recorrente da história da companhia, graças ao desempenho operacional das investidas e à marcação a mercado positiva das ações da XP detidas pela empresa.

O resultado recorrente das empresas investidas foi de R$ 4,425 bilhões, um aumento de 23% em um ano puxado pelas participações no setor financeiro. O resultado do Itaú Unibanco atribuído à empresa foi de R$ 3,588 bilhões, alta de 19% em um ano, enquanto o da XP foi de R$ 922 milhões, sendo que R$ 871 milhões vieram de ajuste da participação a valor de mercado.

Após vender boa parte da posição acionária na XP, a Itaúsa passou a mensurar sua participação na empresa pelo valor de mercado, o que ajudou no resultado positivo. De julho a setembro, a companhia vendeu 8,7 milhões de ações de classe A da XP, arrecadando R$ 1 bilhão. Com isso, passou a deter 2,7% do capital da empresa.

Por outro lado, houve um ajuste negativo no valor justo da transportadora de gás NTS, que levou a participação a ter um resultado negativo de R$ 238 milhões no trimestre. A queda no valor reflete a deflação do IGP-M de 2023 sobre as tarifas cobradas pela companhia.

O endividamento líquido da Itaúsa caiu 70,3% entre setembro de 2022 e o mesmo mês deste ano, para R$ 1,726 bilhão. “No 3º trimestre deste ano, a Itaúsa continuou executando sua estratégia de desalavancagem, considerando o

cenário macro local e internacional desafiador, e destinou parte dos recursos obtidos com a alienação de ações da XP para reforço de caixa e antecipação do pagamento de dívidas contraídas para os investimentos realizados nos últimos anos”, disse o presidente da holding, Alfredo Setubal.

O patrimônio líquido da holding encerrou o trimestre em R$ 79,738 bilhões, um crescimento de 12,6% em um ano. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente ficou em 23,4%, crescimento de 2,9 pontos porcentuais no intervalo de 12 meses.

Ao todo, a Itaúsa tinha R$ 88,685 bilhões em ativos no final de setembro. O número era 7,3% maior que o registrado no mesmo mês de 2022.

