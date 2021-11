Itaúsa registra lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no 3º trimestre; alta de 32%

A Itaúsa apresentou lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 32% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro líquido recorrente foi de R$ 2,7 bilhões, avanço de 35%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) sobre o PL Médio atingiu 18% no acumulado do ano, aumento de 9,7 pontos porcentuais na comparação anual. O ROE recorrente, por sua vez, foi de 17,7%, crescimento de 6,5 pontos porcentuais.

O ativo total da holding somou R$ 70,712 bilhões no trimestre, 21,8% superior ao do mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido fechou setembro em R$ 62,6 bilhões, 14,9% maior do que em igual intervalo de 2020.

O setor financeiro teve desempenho total de R$ 2,6 bilhões, avanço de 40% em relação ao terceiro trimestre de 2020. O setor não financeiro da Itaúsa somou R$ 167 milhões, alta de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia registrou crescimento de 1.584% no endividamento líquido em seu balanço patrimonial, atingindo R$ 4,024 bilhões.

O resultado financeiro foi de R$ 73 milhões de despesas, aumento de R$ 70 milhões em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo a Itaúsa, o valor se justifica, principalmente, em razão “das novas debêntures emitidas para financiar as aquisições de participação acionária na Copa Energia e na Aegea Saneamento, além de maiores despesas com juros em decorrência da maior taxa básica de juros no período, parcialmente compensado pela maior rentabilidade do caixa”.

As despesas administrativas totalizaram R$ 37 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função de despesas relacionadas à campanha institucional de posicionamento da marca Itaúsa ocorrida no período.

