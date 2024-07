Itaú vai ‘hiperpersonalizar’ a experiência do cliente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Todos os clientes do Itaú, independente de onde começaram o seu relacionamento com o banco, vão poder acessar todos os serviços do banco em um único lugar, disse o diretor de Canais Digitais e Beyond Banking do Itaú, Estevão Lazanha, em conversa com a imprensa para apresentar o novo superapp do banco.

O Itaú, maior banco privado da América Latina, promete “hiperpersonalizar a experiência do cliente”, de forma nunca antes vista no banco, e no Brasil.

A nova era de experiência vai trazer nova forma de as pessoas se relacionarem com o banco, totalmente diferenciada, explicou o executivo. O banco criou uma linguagem visual mais moderna, e promete entre outros pontos, fluidez de navegação.

“A hiperpersonalização é ao nível do indivíduo”, explicou João Araújo, diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú Unibanco. Vai levar em conta fatores como o perfil do cliente, que tipo de produto ou serviço utiliza mais e a frequência com que usa o aplicativo. “Vai ser um aplicativo diferente para cada pessoa”, disse na entrevista.

“Você possui um boleto que vence hoje, pague agora e evite a cobrança de juros”, mostra uma mensagem do aplicativo ao cliente que utiliza vários serviços do banco.