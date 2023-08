Itaú Unibanco vende Banco Itaú Argentina para Banco Macro por R$ 250 milhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 7:51 Compartilhe

O Itaú Unibanco informou nesta quinta-feira, 24, que foi celebrado, por meio de suas subsidiárias, um acordo vinculante de compra e venda de ações com o Banco Macro, por meio do qual será alienada a totalidade das ações detidas no Banco Itaú Argentina e em suas subsidiárias (BIA).

Após o cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato e a obtenção das autorizações regulatórias necessárias na Argentina, o Itaú Unibanco, por meio de suas subsidiárias, receberá do Macro na data de fechamento desta transação um valor de aproximadamente R$ 250 milhões, que será ajustado pelo resultado líquido do BIA, auferido entre 1º de abril de 2023 e a data de fechamento.

“Estima-se que o impacto não-recorrente desta transação no resultado do Itaú Unibanco seja negativo em aproximadamente R$ 1,2 bilhão, que será reconhecido quando a transação for concluída. Já o impacto líquido no capital CET I do Itaú Unibanco será imaterial”, afirma o Itaú Unibanco, em fato relevante.

Após a conclusão desta operação, o Itaú Unibanco diz que continuará atendendo os clientes corporativos locais e regionais, e pessoas físicas dos segmentos de wealth e private banking, por meio de suas unidades internacionais.

O Itaú Unibanco também informa que submeterá à aprovação das entidades reguladoras na Argentina e no Brasil um pedido de abertura de escritório de representação na Argentina, que conduzirá as atividades permitidas por sua licença e pelas demais condições do acordo de compra e venda.

