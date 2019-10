Itaú Unibanco e Bank of America fecham acordo com CVM para evitar processo

O Itaú Unibanco e o Bank of America Merrill Lynch fecharam um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para evitar a instauração de um processo administrativo sancionador. As instituições vão pagar R$ 300 mil e R$ 200 mil para encerrar o caso.

Os grupos eram investigados pela possível criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço em operações na B3. O caso estava em análise pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI).

As operações envolviam uma corretora identificada como “G.”, que teria utilizado uma estratégia para “garantir” uma boa execução de operações aos seus clientes.

O Itaú foi investigado enquanto investidor e o Bank of America enquanto gestor do Merrill Lynch International.

Segundo a SMI a estratégia consistia na transferência de recursos por meio da realização de “day trades” com contratos de Ibovespa futuro, de forma a atender às expectativas dos clientes, com o pregão em andamento, o que pode ter levado à criação das mencionadas condições artificiais.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido o posicionamento das instituições citadas.