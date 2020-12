Itaú Unibanco dobra comitê executivo e confirma 11 nomes já definidos

Em fato relevante publicado na noite desta sexta-feira, 11, o Itaú Unibanco confirmou que vai dobrar o tamanho do seu comitê executivo. O grupo, antes formado por seis integrantes, passará a ter 12 membros, dos quais 11 nomes já estão definidos. Falta apenas definir quem ficará responsável por uma estrutura que será criada e englobará as áreas de Tesourarias, Produtos Ativos e Mesas Clientes, Macroeconomia, bem como as operações do banco na América do Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia).

A nova composição do comitê executivo do Itaú começará a atuar no dia 2 de janeiro, de acordo com fontes. O atual presidente do banco, Candido Bracher, e os diretores gerais de varejo, Marcio Schettini, e de atacado, Caio David, atuarão na transição até o dia 2 de fevereiro.

No novo formato, mais segmentado, o diretor executivo de varejo do Itaú, André Rodrigues, assume o cargo de responsável pelo banco de varejo. Em suas mãos, estarão algumas das principais áreas do negócio, tais como os clientes de varejo, incluindo os de alta renda, seguros, canais digitais, crédito de pessoa jurídica, entre outros.

Já o até então diretor vice-presidente de tecnologia, André Sapoznik, passa a responder por uma ‘nova’ área de pagamentos, que inclui cartões, a Rede, de maquininhas, dentre outros negócios. Abaixo dele, o diretor Ricardo Guerra assumirá o segmento de tecnologia. Sapoznik, que já pertencia ao comitê executivo do banco, responderá ainda pelas áreas de operações e atendimento. Passará, ainda, a integrar o de marketing do Itaú.

Ainda no varejo, o diretor executivo Alexandre Zancarini tocará as áreas de financiamento de veículos, crédito imobiliário, consórcio, recuperação de crédito, dentre outras. Com essa mudança, o até então responsável pelas áreas de crédito e recuperação, Marcos Magalhães, ajudará na transição. Sua futura posição não foi revelada.

No segmento de atacado, o Itaú BBA será presidido por Flávio Souza, que ficará responsável pelas áreas de commercial banking, distribuição de renda fixa e variável, dentre outras. A área de research também estará sob seu guarda-chuva e seguirá sendo comandada pelo economista Mário Mesquita. O diretor executivo de wealth management, Carlos Constantini, segue no comando da área, que abrange ainda asset management, private, investimentos e outras.

O diretor executivo Alexsandro Broedel será o CFO diretor financeiro do banco, sucedendo Maluhy na função. Com ele estarão as áreas de finanças, relações com investidor, ativos imobiliários, patrimônio, compras e ativos.

Leila Mello será a responsável pelas áreas de jurídico, ouvidoria, comunicação institucional, sustentabilidade e relações governamentais, conforme antecipou o Broadcast em agosto. Ela substituirá a vice-presidente Claudia Politanski, que está de saída do banco. Será ainda a única representante mulher no Comitê executivo assim como sua antecessora

O CRO, responsável pela geração de receitas, será Matias Granata, que ficará com risco de mercado, crédito e operacional, gestão de capital, compliance e PLD. A área de pessoas será liderada por Sérgio Fajerman.

Veja também