Itaú turbina lucro no 2º tri com crédito e juros, eleva previsões para 2022

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – A aceleração do crédito mesmo num período de juros em elevação incrementou a rentabilidade do Itaú Unibanco no segundo trimestre e levou o banco a elevar as projeções de receitas com empréstimos em 2022.

O maior conglomerado financeiro da América Latina anunciou nesta segunda-feira que seu lucro recorrente de abril a junho somou 7,679 bilhões de reais, alta de 17,4% ante mesma etapa de 2021 e pouco acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 7,487 bilhões.

O avanço de 19,3% da carteira de empréstimos do banco em 12 meses até junho, a 1,084 trilhão de reais, teve efeito positivo duplo, pois subiu num período de juro básico em alta. Com isso, a margem financeira com clientes, principal linha de receitas da empresa, evoluiu 30,9% ano a ano, a 22 bilhões de reais.

“Além do volume, a margem com clientes também foi beneficiada pela continuada mudança de mix de produtos, com maior crescimento relativo de produtos com melhores spreads como cartão financiado e crediário”, afirmou o Itaú no relatório.

Além disso, as receitas com tarifas, serviços cresceram 11,2%, a 12,27 bilhões de reais, lideradas pelos braço de cartões e de seguros.

Assim como outros grandes bancos de varejo no país que já divulgaram seus resultados do segundo trimestre, como Bradesco e Santander Brasil, o Itaú também registrou na outra ponta um aumento das despesas com provisões para perdas esperadas com inadimplência.

O chamado custo do crédito, que desconta valores recuperados que já tinham sido baixados como prejuízo, somou 7,535 bilhões de reais, alta sequencial de 8,1% e um salto de 60,6% ano a ano.

Diferente dos rivais, porém, a deterioração da qualidade da carteira do Itaú foi mais branda, com o índice de operações vencidas há mais de 90 dias chegando a 2,7%, alta de 0,1 ponto percentual sobre o trimestre anterior e de 0,4 ponto ano a ano. O índice de atrasos acima de 90 dias do Bradesco teve alta de 0,3 ponto percentual, para 3,5%. Já o indicador de atrasos da carteira do Santander Brasil ficou em 2,9%

Como também conseguiu controlar suas despesas administrativas, tendo um avanço de 6% ano a ano, a 13,3 bilhões de reais, mesmo ampliando seu quadro de funcionários em 1,6 mil em um ano, o Itaú fechou o trimestre com uma rentabilidade sobre o patrimônio de 20,8% – +0,4 ponto sequencial e 1,9 ponto sobre um ano antes.

PROJEÇÕES

O Itaú revisou várias projeções, passando a prever que sua carteira de crédito de crédito total crescerá de 15,5% a 17,5% em 2022, ante previsão anterior de 9% a 12%. Consequentemente, a estimativa de aumento da margem financeira com clientes também mudou, passando do intervalo de 20,5% a 23,5% para 25% a 27%.

Além disso, o banco também previu que sua receita com tarifas e serviços agora crescerá de 7% a 9% neste ano, contra previsão anterior, de alta de 3,5% a 6,5%

Na outra ponta, a expectativa para o custo do crédito também mudou, de 25 a 29 bilhões de reais, para a faixa de 28 a 31 bilhões de reais.