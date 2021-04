Itaú traz ex-executivos do BTG para área de seguros

O Itaú Unibanco trouxe dois ex-executivos do BTG Pactual reforços para a sua operação de seguros. Em uma ação do novo presidente do banco, Milton Maluhy, o Itaú contratou Eduardo Domeque e João Carlos do Amaral dos Santos para tocar o negócio, segundo comunicado obtido pelo Estadão/Broadcast.

O comando da área de seguros estava vago desde o início do mês, por conta da ida do CEO da seguradora do Itaú e sócio do banco, Luiz Fernando Butori, para a área de crédito consignado. Na ocasião, um processo de sucessão foi iniciado.

Eduardo Domeque vai chefiar a operação de seguros do Itaú. Membro do comitê executivo e sócio do BTG, onde atuou por 24 anos, foi ainda CEO da Too Seguros, seguradora do Banco Pan, que pertence ao banco. João Carlos do Amaral dos Santos também tem passagem na empresa nos últimos cinco anos e, antes, integrou a área de análise de investimentos do BTG Pactual. Ele será responsável por desenvolvimento de novos negócios e responderá a Domeque.

Os executivos terão o desafio de comandar uma transformação em seguros, setor no qual a instituição busca a liderança, diz o Itaú no anúncio a funcionários. Nos últimos anos, o banco reestruturou sua operação, ao implantar uma plataforma aberta – ou seja, que vende produtos da concorrência.

O BTG Pactual esclareceu, na tarde de ontem, que os dois novos executivos do Itaú saíram do banco há mais de um ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

