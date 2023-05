Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 7:45 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Itaú Unibanco divulgou nesta manhã lucro líquido recorrente de primeiro trimestre em alta de 14,6% sobre o mesmo período do ano passado, a 8,435 bilhões de reais.

O resultado ficou em linha com as expectativas do mercado, de 8,42 bilhões de reais para o período, segundo dados da Refinitiv.

(Por Gabriel Araújo)

