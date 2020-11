Itaú sobe ao 2º lugar em ranking de financiamento imobiliário em outubro

O Itaú Unibanco ultrapassou o rival Bradesco no ranking de financiamento imobiliário com recursos da poupança de outubro, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No acumulado do ano, porém, ainda está em terceiro, com a Caixa Econômica Federal, o banco da habitação, isolada na liderança.

O Itaú somou R$ 2,787 bilhões em financiamentos imobiliários em outubro enquanto o Bradesco totalizou R$ 2,445 bilhões. Abaixo, o Santander com cerca de R$ 2 bilhões. Já a Caixa, novamente, lidera com R$ 5,8 bilhões. Em unidades financiadas, as posições são as mesmas.

No acumulado do ano até outubro, a Caixa soma R$ 40,831 bilhões em financiamentos imobiliários, mostram dados da Abecip. Na sequência, estão Bradesco, com mais de R$ 18 bilhões, Itaú, com R$ 16,878 bilhões, e Santander Brasil, com R$ 11,878 bilhões.

Veja também