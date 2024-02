Itaú: resultado de seguros é de R$ 2,281 bi no 4tri23, alta de 11,2% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 19:48 Para compartilhar:

As operações de seguros, previdência e capitalização do Itaú Unibanco tiveram resultado de R$ 2,281 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 11,2% em um ano. No comparativo trimestral, houve crescimento de 4,1%, afirma o banco.

Segundo o Itaú, o maior resultado é fruto do crescimento dos prêmios ganhos, das receitas líquidas de capitalização e também da margem financeira gerencial. No ano de 2023, o banco teve resultado de R$ 8,572 bilhões com seguros, alta de 14,5% ante 2022.

Os prêmios ganhos em seguros somaram R$ 1,659 bilhão, alta de 8,5% em um ano, e de 2,5% em um trimestre. Em base anual, o banco afirma que o volume vendido foi maior.

Ao todo, as receitas de seguros, previdência e capitalização do banco foram de R$ 2,654 bilhões, crescimento de 7,6% em um ano, e alta de 3,3% em um trimestre.

Os sinistros retidos, por sua vez, chegaram a R$ 370 milhões. O número é 10,2% menor que o do mesmo período do ano passado.

A maior parte dos prêmios do Itaú em seguros vem de produtos de vida e acidentes pessoais, que responderam por 44,3% do total arrecadado no quarto trimestre. O seguro prestamista, porém, ganhou espaço, e chegou a 17,4% do total, contra 16,6% um ano antes.

