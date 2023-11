Itaú: Receitas com serviços somam R$ 10,694 bi no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 21:52 Para compartilhar:

O Itaú Unibanco registrou R$ 10,694 bilhões em receitas com prestação de serviços e tarifas no terceiro trimestre deste ano, alta de 2,7% em relação ao terceiro trimestre de 2022, e de 3,2% em relação ao segundo trimestre de 2023.

Segundo o banco, o crescimento em relação ao trimestre imediatamente anterior veio principalmente do segmento de cartões, em que o Itaú é líder e que tem o maior peso na composição das receitas que não vêm de juros.

Em cartões, a receita subiu 7% em um ano, e 4% no comparativo trimestral, para R$ 4,211 bilhões. R$ 3,021 bilhões vieram das atividades de emissor, alta de 2,9% em um ano, e outros R$ 1,189 bilhão vieram da Rede, alta de 18,9% no comparativo anual.

Com pacotes e serviços de conta corrente, o banco obteve receitas de R$ 1,634 bilhões, queda de 8,9% em um ano, e de 2,3% em um trimestre. De acordo com o Itaú, a estratégia tem sido a de dar isenções e reduzir tarifas para os clientes, o que explica a redução anual.

Na administração de recursos, em que estão incluídas a gestão de fundos, o Itaú teve receita de R$ 1,463 bilhão, crescimento de 3,8% em um ano que, segundo a instituição, vem principalmente do crescimento do saldo e da maior quantidade de dias úteis.

No banco de investimento, representado pela linha de assessoria financeira, as receitas foram de R$ 1,007 bilhão. O número é 20,9% maior que o do mesmo período do ano passado, e 22,8% maior que o do trimestre anterior. O Itaú afirma que houve um crescimento de volume, tanto em fusões e aquisições quanto em emissões de renda fixa, que explica o salto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias