Itaú lidera ranking de captação líquida de portabilidade em previdência privada em 2023

O Itaú Unibanco teve a maior captação líquida na portabilidade de planos de previdência privada para pessoas físicas no mercado brasileiro em 2023, de acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) compilados pelo banco. Foram atraídos R$ 5,8 bilhões em recursos que estavam em outros bancos, plataformas de investimento e empresas do setor, contra R$ 2,3 bilhões em 2022.

A captação líquida total do banco, ou seja, o saldo entre aportes e retiradas, foi de R$ 8,7 bilhões, número que inclui a portabilidade, novas contratações e aportes em planos existentes. Segundo o banco, cerca de R$ 5 bilhões da captação líquida foram através de produtos lançados no ano passado.

Os números seguem uma tendência vista em outras empresas tradicionais do setor, que vinham perdendo recursos em anos recentes. Com a alta da Selic, essa perda passou a ser vista em estreantes do setor, que vinham tirando clientes das líderes em previdência a partir da promessa de maiores retornos em produtos de maior risco.

O Itaú afirma que a maior parte dos recursos em previdência aplicados no banco estão alocados em estratégias de crédito privado, seguido por renda fixa, fundos multimercados e renda variável. A instituição encerrou 2023 com R$ 253,5 bilhões em reservas de previdência, volume 17% maior que o de um ano antes.

“Nos últimos anos evoluímos nossa prateleira de produtos de previdência, dando amplitude ao portfólio e contemplando todas as classes de ativos para atender aos mais variados perfis de investidores e objetivos”, afirma em nota o diretor de Produtos e Soluções para Investidores do Itaú, Claudio Sanches.

O banco tem 173 opções de produto no segmento, com tíquete a partir de R$ 1. Além disso, implementou uma estrutura comercial específica para auxiliar na busca por soluções de previdência de acordo com o perfil dos clientes.

