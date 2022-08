Itaú lança loja virtual em seus aplicativos

Estadão Conteúdo 30/08/2022 - 7:00 Compartilhe

O Itaú Unibanco anunciou na segunda-feira, 29, seu próprio marketplace, o Itaú Shop. A loja virtual oferecerá aos 70 milhões de clientes da instituição a possibilidade de realizar compras diretamente nos aplicativos Itaú, Itaú Personnalité (para clientes de alta renda), Itaú Cartões e, em breve, no Iti (banco digital do conglomerado).

O embrião do marketplace, que terá ofertas de duas dezenas de empresas – com destaque para Magazine Luiza e CVC -, foi o “iPhone pra Sempre”, programa em que os clientes do Itaú podem comprar o smartphone da Apple parcelado no cartão do banco, e trocá-lo depois por um mais novo. “Vimos que tínhamos uma oportunidade gigantesca de ampliar a experiência de compra para todos os produtos”, disse, ao Estadão/Broadcast, Carlos Formigari, diretor do banco responsável pelo Itaú Shop.

Inicialmente, as compras poderão ser feitas via cartão de crédito e, nos próximos seis meses, entrarão no cardápio débito em conta, Pix e outros meios de pagamento integrados aos canais do Itaú. Já o cashback (dinheiro de volta) chega aos aplicativos do banco em outubro.

Formigari afirma que o objetivo do Itaú com o novo negócio é ambicioso. “Vamos nos posicionar entre os grandes marketplaces do Brasil”, disse. “Temos quatro ou cinco grandes, e esperamos estar entre eles nos próximos quatro, cinco anos.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.