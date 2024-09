Itaú lança área de segurança em aplicativos para pessoas físicas e jurídicas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 13:27 Para compartilhar:

O Itaú Unibanco terá uma área do aplicativo que reunirá as informações e funcionalidades que oferece em termos de segurança e prevenção a fraudes. A nova área vale tanto para o aplicativo de pessoas físicas quanto para o Itaú Empresas.

De acordo com o banco, os destaques são uma ferramenta que usa a localização para identificar possíveis fraudes; o iToken e o dispositivo autorizado; reconhecimento facial; ajustes de senhas e acessos; e as funcionalidades de cartões, que permitem gerir cartões virtuais, carteiras digitais e bloqueios temporários.

O espaço também auxilia o cliente em casos de incidentes, como a ocorrência de transações fraudulentas, ao orientar sobre o contato com órgãos oficiais.

O lançamento vem após a migração de clientes que não são correntistas e que eram atendidos em aplicativos monoproduto para o que o Itaú tem chamado de “superapp”, que é uma versão atualizada do aplicativo principal.

“Com o Hub de Segurança, o cliente passa a ter mais visibilidade sobre todos os recursos de proteção e prevenção disponibilizadas pelo banco, de uma forma simples e acessível. A nova experiência permite ao cliente customizar as ferramentas de segurança para sua proteção, além de aumentar a conscientização sobre a importância da tecnologia como aliada no combate a golpes e fraudes”, diz em nota o diretor de Segurança Corporativa do banco, Adriano Volpini.

De acordo com o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais, João Araújo, o banco quer entregar soluções alinhadas às necessidades dos clientes. “A incorporação do Hub de Segurança ao aplicativo é mais um movimento no sentido de facilitar a experiência bancária, com a centralização de informações em um ambiente completo, simples e seguro.”