Itaú lança a todos os clientes nova versão de app

O Itaú Unibanco lançou para todos os clientes correntistas a nova versão do aplicativo mobile. Segundo o banco, o novo modelo tem uso mais simples e permite realizar transações com mais agilidade, além de maior customização dos componentes e atalhos.

O aplicativo passa a seguir a chamada Itaú Design Language (IDL), desenvolvida pelo banco. Com a mudança, passa a ser adaptado para cada perfil e necessidade de uso. Além disso, conta com uma área de experiências que antecede o acesso à conta, que traz atalhos para funções como transferências, extrato e pagamentos.

O banco começou a atualizar os aplicativos pelos clientes do Iti, seu banco digital, e do Personnalité, a partir do primeiro trimestre do ano. Agora, o novo modelo chega aos segmentos Itaú Agências, Uniclass e Private, levando a mudança a todos os correntistas do conglomerado.

Segundo o Itaú, no Personnalité, o processo de transferência via Pix ficou 30% mais rápido que o anterior para os clientes que utilizam o aplicativo com o novo desenho.

“Nas transações mais recorrentes, a jornada precisa ser muito ágil e poupar tempo e esforço. Um outro aspecto onde investimos bastante foi na hiper-contextualização e comunicação individualizada, em função do comportamento e necessidade de cada cliente, em cada momento do tempo”, diz em nota o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú, João Araújo.

“O novo app será uma plataforma em constante evolução e nossos clientes podem esperar uma série de outras novidades nos próximos meses”, afirma o executivo.

A mudança no aplicativo do Itaú vem semanas após o banco reformular a marca, com um novo desenho para o tradicional logotipo que utiliza desde 1973. A atualização de marca é o pontapé inicial das comemorações dos 100 anos do conglomerado, comemorados no ano de 2024.

