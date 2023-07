Itaú já fechou mais de 160 mil propostas de renegociação com Desenrola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 18:29 Compartilhe

O Itaú Unibanco fechou mais de 160 mil propostas de renegociação de dívidas com os clientes nos canais digitais desde a última segunda-feira, 17, primeiro dia do Desenrola, programa de renegociação do governo federal. De acordo com o maior banco do País, houve um aumento de 65% nos acordos de renegociação de dívidas com a chegada do programa, em relação aos últimos três meses.

O Itaú não informou quantos CPFs retirou de cadastros de restrição a crédito, ou o volume financeiro das renegociações. O banco disse que ampliou o horário de atendimento para os clientes interessados em aderir, para o período entre as 7h e a meia-noite, diariamente, no WhatsApp (11-4004-1144), pelo site e pelo aplicativo do banco.

“O Itaú reforça que os clientes interessados em renegociar as dívidas dentro do programa devem buscar informações diretamente nos canais oficiais do Itaú, incluindo as centrais de atendimento e agências do banco”, diz o banco.

Na atual fase do Desenrola, os bancos podem limpar os nomes de clientes que tenham dívidas de até R$ 100 nas instituições, o que não perdoa as dívidas, mas permite que os clientes voltem a contrair empréstimos. Além disso, podem renegociar dívidas de clientes que tenham renda mensal de até R$ 20.000.

O Broadcast mostrou nesta quinta-feira que os bancos já “limparam” o nome de mais de 1,2 milhão de clientes nos primeiros dias de vigência do programa.

