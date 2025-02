Itaú: Índice de Basileia encerra 4º trimestre em 16,5%, 0,5 p.p. a menos em 12 meses

O Itaú Unibanco tinha índice de Basileia de 16,5% no final do quarto trimestre de 2024, baixa de 0,5 ponto porcentual em 12 meses, e de 0,7 ponto em um trimestre.

A queda é atribuída pelo banco à recompra de instrumentos de dívida que compunham os índices de capital de níveis I e II.

O índice de Basileia indica a solidez de um banco, e no Brasil, o mínimo exigido das instituições pelo Banco Central é de 11,5%.

O capital de nível 1 do Itaú, de maior qualidade, era de 15% no final do trimestre, 0,2 ponto porcentual menor que o do mesmo período de 2023. O capital principal, por sua vez, somava 13,7%, estável em um ano.