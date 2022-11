Itaú: Expectativa de crescimento de 2,7% do PIB em 2022 e de 0,7% em 2023

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 16/11/2022 - 15:18 Compartilhe

A economista do Itaú Unibanco Julia Gottlieb nesta quarta-feira, 16, que a expectativa da instituição para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022 é de 2,7%, com desaceleração marginal no segundo semestre deste ano. Para 2023, em virtude das taxas de juros mais altas e a perda de fôlego mundial, a previsão é de alta de 0,7%.

Ainda na visão da equipe econômica do banco, ela afirma que a expectativa é de que o Banco Central mantenha a Selic em 13,75% até o segundo semestre de 2023, quando deve começar um ciclo de baixa.

Ela afirmou que a desaceleração global tem indicado queda do preço de commodities, o que ajuda no processo de “desinflação” no Brasil. Por outro lado, esse mesmo efeito pressiona o real. “É difícil ter apreciação da moeda em cenário de dólar forte”, afirma.

