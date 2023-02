Itaú eleva projeções de IPCA e alerta para riscos de revisar meta de inflação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 11:33 Compartilhe





Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) – O Itaú revisou para cima seus prognósticos para a alta do IPCA neste ano e no próximo, citando incertezas sobre o atual regime monetário do Brasil, e alertou para os riscos de eventuais mudanças nas metas oficiais de inflação do país.

Agora, o banco espera que o IPCA avance 6,3% em 2023, contra 5,8% estimados antes. Para 2024, a projeção de inflação subiu a 4,2%, de 3,7% no cenário anterior.





“Incertezas sobre o compromisso da política econômica com inflação baixa, inclusive sobre a autonomia do Banco Central (BC) para perseguir as metas de inflação determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), têm levantado dúvidas sobre o regime monetário corrente”, disse em relatório Mario Mesquita, economista-chefe do Itaú.

A revisão de cenário do Itaú foi divulgada a poucos dias da primeira reunião do CMN no novo governo, agendada para quinta-feira. O encontro do órgão responsável por definir os objetivos de inflação do país virá depois de notícias de que a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria estudando antecipar uma revisão das metas e possivelmente elevar o alvo a ser buscado pelo Banco Central, com boatos de que o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, aceitaria a mudança.

“A manobra de elevar a meta para a inflação parece arriscada, com benefícios no máximo temporários e com riscos de ocasionar uma elevação maior do que a planejada da taxa de inflação”, afirmou Mesquita.

O Itaú manteve suas projeções para o patamar da taxa Selic em 12,50% ao final de 2023 e 10,0% ao fim de 2024, mas alertou que, “se a piora das perspectivas inflacionárias continuar, o risco é de haver até mesmo uma nova alta de juros”.

Em relação à atividade, o Itaú revisou sua projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 a 1,3%, ante 0,9%, citando melhora em seus indicadores proprietários de atividade no começo do ano e perspectivas globais “um pouco mais favoráveis”.

No entanto, disse Mesquita, “nossa perspectiva é de que esse momento positivo seja temporário e que a economia retorne à tendência de desaceleração nos próximos meses”.





Já na frente fiscal, o Itaú melhorou ligeiramente seu prognóstico para o resultado primário a déficit de 1,4% do PIB em 2023, contra rombo de 1,6% do PIB previsto anteriormente, ajuste que atribuiu à alta em sua previsão para a expansão da atividade econômica.

Ainda assim, “a revisão de crescimento ajuda apenas marginalmente os números fiscais e não altera o desafio estrutural de equilíbrio das contas públicas”, alertou Mesquita.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias