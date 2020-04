Itaú e Rede vão antecipar até R$ 2,5 bi a estabelecimentos vinculados ao iFood

O Itaú Unibanco e sua empresa de maquininhas, a Rede, vão antecipar até R$ 2,5 bilhões para estabelecimentos vinculados ao aplicativo iFood para ajudá-los a amenizar o impacto do coronavírus no segmento de bares e restaurantes. Esses pagamentos eram realizados em 30 dias e passarão a ser efetuados em uma semana durante os meses de março, abril e maio.

A iniciativa conjunta abrange todos os bares e restaurantes que estão há mais de um mês na plataforma e que realizaram vendas a partir de 1º de março. Para usufruir a condição, o estabelecimento terá de formalizar seu aceite pelo Portal do Parceiro iFood.

“Estamos tratando de um volume bastante expressivo, para um setor muito importante da economia e que, felizmente, tem conseguido algum fôlego com as operações de delivery”, diz o presidente da Rede, Marcos Magalhães, em nota à imprensa.

O presidente do iFood, Fabricio Bloisi, diz que, diante da pandemia do coronavírus, que impactou muitos pequenos negócios, é hora de trabalhar pela sustentabilidade da cadeia. A plataforma está disponibilizando, além da parceria com o Itaú, também um fundo de R$ 50 milhões para auxiliar principalmente os pequenos estabelecimentos e ainda vai devolver integralmente a taxa cobrada para o serviço Pra Retirar. “Impactamos diariamente milhares de pessoas, e todas essas iniciativas têm como propósito proteger a segurança e saúde de todo o nosso ecossistema”, afirma Bloisi.

Em nota, a Rede reforça ainda o compromisso de liquidar, em 2 dias e a custo zero, os recebíveis das vendas feitas no crédito à vista por autônomos e pequenas e médias empresas com faturamento de até R$ 30 milhões por ano. Somente em março, a empresa pagou R$ 5 bilhões aos varejistas que se valem do benefício, em função dessa política comercial. Para que os estabelecimentos deem conta dos pedidos por refeições para entrega em casa, a empresa também está cedendo até três maquininhas adicionais gratuitamente, durante 60 dias.