Itaú disponibiliza a empresas clientes emissão de boletos via WhatsApp

O Itaú disponibilizou a empresas clientes a função de emissão de boletos via WhatsApp. Segundo a companhia, não será mais necessário aos empreendedores acessar o internet banking ou o aplicativo do banco para realizar a função. O objetivo é trazer “agilidade, conveniência, facilidade e segurança”.

A nova funcionalidade não terá custos adicionais e para acessá-la é preciso adicionar o número do banco – (11) 3004-8201 – aos contatos, enviar uma mensagem de “oi” e fazer a confirmação (“opt-in”) do canal.

Depois, para realizar o processo, basta escrever “emissão de boleto” – sendo necessário já ter o pagador cadastrado -, indicar o pagador, o dia de vencimento e o valor que deseja. Se estiver em uma conversa com o cliente no WhatsApp, ele vai receber o código de barras do boleto na própria conversa. O processo dura menos de 2 minutos, conforme o Itaú.

“Temos investido cada vez mais na adoção de tecnologias e soluções digitais para atender às necessidades e novas demandas, visando otimizar processos financeiros e melhorar a eficiência operacional das empresas clientes”, diz Ana Paula Cerchiari, superintendente de recebimentos PJ do Itaú Unibanco.

O banco já disponibilizava outras funções via WhatsApp como consulta de transferências PIX recebidas, e consulta e emissão do QR Code Pix.

