Itaú: Despesas totais vão a R$ 14,386 bi no 1º trimestre, alta anual de 6,4%

Estadão Conteúdo 06/05/2024 - 19:29

O Itaú Unibanco teve despesas totais de R$ 14,386 bilhões no primeiro trimestre deste ano, número 6,4% maior que o do mesmo período do ano anterior. A variação foi negativa em 6,2% na comparação com o quarto trimestre do ano passado.

Em balanço publicado nesta segunda-feira, o banco afirma que houve crescimento em especial nas despesas de pessoal, que somaram R$ 6,455 bilhões, crescimento de 10,3% em um ano, diante do dissídio da categoria dos bancários.

O Itaú encerrou o trimestre com 95,8 mil funcionários, a maior parte deles no Brasil, uma queda de 5,6% em um ano, diante da redução no número de agências e das mudanças nas equipes de atendimento. Houve impacto ainda da venda do Itaú Argentina, fechada no ano passado.

As despesas administrativas, por sua vez, somaram R$ 4,886 bilhões, alta de 5,3% em um ano, diante em especial do crescimento da linha de processamento de dados, que tem o segundo maior peso, e que subiu 6,1%. Também houve alta nas despesas com depreciação e amortização, que subiram 15,5%.

O Itaú encerrou o trimestre com 2.515 agências físicas no Brasil, número 216 menor que o de um ano antes. Segundo o banco, a menor demanda dos clientes levou a mudança no tamanho da estrutura de atendimento.

O índice de eficiência do Itaú era de 38,3%, baixa de 1,5 ponto porcentual em um ano, e de 2 pontos em um trimestre. Quanto menor o índice, mais eficiente é o banco.