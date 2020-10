Itaú desenvolve plataforma para negócios de câmbio e busca crescer 10%

O Itaú Unibanco desenvolveu uma plataforma de negociações cambiais, a Itaú Trader, em parceria com o Broadcast, da Agência Estado, voltada para médias empresas, segmento conhecido como Middle Market. Com o novo produto, o banco tem como objetivo aumentar os volumes das operações de câmbio, na instituição, em 10% em 2021. Em média, as negociações neste segmento, no mercado como um todo, somam US$ 2 bilhões por mês.

Para criar a Itaú Trader, que a partir deste mês passou a ser oferecida a 7 mil clientes do segmento Middle Market que utilizam o câmbio, o banco brasileiro avaliou plataformas internacionais de câmbio e o mercado doméstico. A constatação é que faltam serviços “tropicalizados”. Entre as mais tradicionais no exterior estão a americana Refinitiv, criada pelos bancos nos anos 90, e a europeia 360T.

A nova plataforma fica dentro do internet banking do Itaú e deve também ter uma versão em aplicativo, prevista para meados de 2021. O serviço tem como objetivo atender operações de câmbio de empresas com faturamento de R$ 80 a R$ 400 milhões, contaram ao Broadcast o diretor de Produtos e Mesas Clientes do Itaú BBA, Eric Altafim, e o superintendente de Mesas Clientes, Gabriel Rombenso.

Até final de 2021, o objetivo do Itaú é estar com 75% das cotações sendo transacionadas nesta plataforma. “Este processo libera os operadores para prospecção de negócios e ainda ter mais contato com o atual cliente”, ressalta Altafim.

Antes da Itaú Trader, o cliente destas empresas ligava na mesa de câmbio do banco e pegava as cotações com os operadores, contam os executivos. Em média, ligavam duas vezes antes de fechar a operação. “Com a ferramenta, as empresas chegam a cotar entre 5 e 7 vezes antes de fechar e a operação ficou muito mais simples”, conta Rombenso. Além da cotação, a plataforma permite o fechamento de uma operação de câmbio em três cliques e oferece notícias do Broadcast. As cotações do dólar são as do próprio Itaú.

No mercado brasileiro, os executivos do Itaú contam que existem plataformas que forneciam informações e outras que forneciam cotações. “Unimos os dois”, diz Altafim. O piloto começou em meados de maio e, em setembro, a plataforma foi aberta para os 7 mil clientes do Middle que fazem câmbio. A área ao todo tem mais de 20 mil clientes. Atualmente, a plataforma oferece cotações de dólar spot, mas o plano é também ter os preços do dólar no mercado futuro.

