Itaú corta projeção de Selic 2023 a 11,75% e não descarta aceleração da queda no final do ano

O Itaú Unibanco alterou sua projeção para a taxa Selic de 2023, por ora, para 11,75% ao ano, após o corte de meio ponto porcentual do juro básico anunciado nesta quarta-feira, 2, pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A estimativa anterior era de 12,00% ao ano.

O banco diz que vai esperar a divulgação da ata na próxima terça-feira para considerar mudanças adicionais e mais profundas em seu cenário.

A divergência no Copom, “com a rara margem de um voto, e com uma minoria (considerável) optando por um movimento parcimonioso” de 0,25 ponto – mesmo nível esperado pelo Itaú -, não foi um dissenso usual. Isso porque a maioria dos votantes com formação econômica ortodoxa preferiu uma abordagem mais cautelosa, explica o relatório assinado pelo economista-chefe Mario Mesquita.

“Na verdade, os argumentos apresentados no comunicado, em nossa opinião, poderiam facilmente ter sido usados para justificar um movimento de 25 p.b., mas a opinião da maioria foi mais otimista”, cita o Itaú.

O Copom indicou, por unanimidade, que manterá o ritmo de meio ponto porcentual nas próximas reuniões, “mas não é possível descartar que ocorra aceleração ao final do ano, ou antes”, cita o banco.

“Deve-se notar também que dois dos diretores dissidentes têm mandatos que expiram em dezembro e, caso sejam substituídos, é provável que o comitê se torne um pouco mais dovish”, avalia o Itaú.

