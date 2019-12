Itaú CorpBanca conclui aquisição das ações do Itaú CorpBanca Colombia

O chileno Itaú CorpBanca informou na terça-feira, 3, à noite que, após as aprovações dos reguladores bancários no Chile, Colômbia e Brasil, o banco concluiu a aquisição das ações do Itaú CorpBanca Colombia detidas pela Helm e Kresge Stock Holding Company, pelo valor de US$ 334 milhões. As ações adquiridas representam aproximadamente 20,8% do patrimônio em circulação do Itaú Corpbanca Colômbia.

Diante disso, o Itaú CorpBanca passa a ser o acionista majoritário com 87,10% do capital social do Itaú CorpBanca Colombia.

A instituição afirmou ainda que o valor desembolsado implica em um múltiplo de valorização de 1,37 vezes o valor contábil do Itaú CorpBanca Colombia em 31 de outubro de 2019.

“A aquisição, uma vez estabelecida, resultará em um impacto estimado de 0,94% do capital Tier 1 do Itaú CorpBanca”, afirmou o banco.