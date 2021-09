Itaú BBA inicia cobertura de Boa Safra com recomendação ‘outperform’

São Paulo, 28/09 – O Itaú BBA iniciou a cobertura da Boa Safra com recomendação “outperform” (desempenho acima da média do mercado) e preço-alvo de R$ 19,00 neste ano, o que implica potencial alta de 32% em relação ao fechamento de ontem, baseado em três principais pilares. A instituição destaca que a safra brasileira de soja tem crescido exponencialmente nas últimas duas décadas e espera-se que continue evoluindo nos próximos anos. O relatório divulgado nesta terça-feira também chama a atenção para a oportunidade de fusões e aquisições.

“Nesse contexto de crescimento da indústria, a Boa Safra detém hoje 6% do mercado brasileiro de sementes. Dada a natureza altamente fragmentada do mercado – com predominância de players menores – acreditamos que a empresa está muito bem posicionada para crescer orgânica e inorganicamente e para expandir sua participação no mercado”, afirmam André Hachem, Renan Moura, Leonardo Marcondes e João Paulo Nasser, do time de agribusiness do Itaú BBA.

Os analistas também destacam que as ações subiram aproximadamente 40% desde o IPO da empresa, em 28 de abril, o que os leva a perguntar quanto espaço sobrou para a alta. “Acreditamos que a resposta é muito. Em uma análise simples com base nos múltiplos para o IPO (estimamos 6,2x para 2022), o múltiplo de mercado atual de 8,8x e nosso múltiplo de valor justo estimado de 11,2x, vemos níveis de retorno muito acretivos, mesmo em um cenário mais desafiador. Esse cenário de avaliação, junto com os promissores vetores macro e micro descritos acima, está no cerne de nossa tese de alta”, afirmam os profissionais do Itaú BBA.

