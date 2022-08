Itaú BBA cria Academia da governança Agro com Orientações sobre gestão financeira

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 14:20 Compartilhe

São Paulo, 22 – O Itaú BBA lançou nesta segunda-feira, 22, a Academia da Governança Agro, plataforma de ensino à distância, gratuita, voltada a clientes e não clientes, focada na gestão de empresas do setor. Orientações sobre como realizar o planejamento e o controle financeiro do negócio, dosar a alavancagem e outros tópicos referentes à administração de companhias do setor, considerando as peculiaridades do segmento agropecuário, estão entre os conteúdos previstos na plataforma, segundo nota da instituição financeira.

A iniciativa contará com diversos módulos. O primeiro será chamado de “Trilha da Governança”, estruturado em parceria com a escola de negócios e finanças AgroSchool. A partir desta segunda-feira, quatro cartilhas temáticas poderão ser acessadas no site da Academia, após inscrição.

“Ao assumirmos o compromisso de ser o parceiro de longo prazo do setor, buscamos uma maneira de prover as ferramentas necessárias para fomentar a profissionalização do agro”, disse no comunicado o diretor de Agronegócio do Itaú BBA, Pedro Fernandes.

Desde 2019, o banco vem investindo em produção de conteúdos relacionados a finanças agrícolas e economia. Naquele ano, foi estruturada a área de Consultoria Agro, responsável pela produção de análises. “Agora, com a Academia da Governança Agro, queremos ajudar a cadeia no desenvolvimento e implementação de uma boa governança nas suas empresas”, afirmou na nota o gerente da Consultoria Agro do Itaú BBA, Guilherme Bellotti.