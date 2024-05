Itaú aporta R$ 10 mi em iniciativas de auxílio ao Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 20:04 Para compartilhar:

O Itaú Unibanco informou nesta segunda-feira, 6, ter feito aportes de R$ 10 milhões em iniciativas voltadas para auxiliar a população do Rio Grande do Sul, Estado que foi atingido por temporais e que vive o maior desastre ambiental de sua história. O volume de recursos ainda deve aumentar.

O banco destinou R$ 5 milhões para ajudar a custear voos humanitários da Azul, com itens como doações e mantimentos, para a região afetada. Outros R$ 5 milhões foram destinados à organização não-governamental Movimento União BR para destinar recursos à população, em um aporte inicial.

O banco também está fazendo junto aos funcionários uma campanha de doação, e se comprometeu a doar um real a cada real destinado pelos colaboradores. “O Itaú está em contato constante com governos e autoridades locais para direcionar soluções e recursos adequados para este momento emergencial”, afirmou a instituição em nota.

Os recursos destinados pelo banco se somam a outras iniciativas anunciadas no domingo, como a suspensão de tarifas e a repactuação de parcelas. O Itaú também entregou vouchers a funcionários que tiveram perdas materiais para que comprem os itens que perderam, além de prestar apoio psicológico, ajustar o programa de incentivos, adiantar metade do 13º e do 14º salários e adotar o trabalho remoto.