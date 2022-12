Itaú anuncia íon Edu, plataforma gratuita de educação para investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 12:30 Compartilhe

O Itaú lança oficialmente nesta segunda-feira, 5, sua plataforma gratuita de educação para investidores, a íon Edu, que tem o objetivo de contribuir para que as pessoas possam ter mais conhecimento e segurança na hora de investir.

As aulas são disponibilizadas em vídeo, divididas em módulos e ministradas por especialistas do Itaú, da Itaú Asset, do Itaú BBA e de instituições parceiras, como a Kinea. A plataforma deverá contar com 30 cursos disponíveis até o final de 2023, com conteúdo voltado para pessoas que já investem e também para quem busca a iniciação em investimentos.

Até o fim de novembro, estarão disponíveis os seguintes cursos: “Socorro! Como começo a investir?”, “Renda Fixa além do CDB”, “Guia Definitivo da Análise Gráfica para iniciantes”, “ETF: um jeito simples de navegar pelos índices do mercado”, “Salário sem trabalho: como ter renda mensal com Fundo Imobiliário”, “Seu dinheiro de plantão pra você viver de renda”, “RLP: a ferramenta que pode facilitar suas ordens”, “Previdência: aprenda hoje, seja independente amanhã” e “Investir no exterior sem entrar em um avião”.

“Acreditamos que o íon Edu, junto com outras iniciativas que temos em andamento, podem ter um importante papel no sentido de democratizar o acesso aos produtos de investimento, possibilitando mais autonomia e conhecimento na jornada do investidor para que tenha mais segurança para tomar decisões nesse sentido”, diz Claudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú Unibanco. “O conhecimento pode abrir portas para a constituição de carteiras de investimento diversificadas, em linha com os perfis de cada investidor, sendo um passo a mais para ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos”, destaca o executivo.

A plataforma estará em período de testes até meados de abril de 2023, período no qual o banco pretende obter opiniões e avaliações para seguir em um aprimoramento constante e de construção conjunta com os usuários.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias