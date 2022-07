Itaú amplia Tag Itaú aos correntistas; solução já tem mais de 600 mil usuários

O Itaú Unibanco vai expandir a Tag Itaú, solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos, aos clientes correntistas do banco, através da função débito. A tag, que não tem mensalidade e que é operada em parceria com a ConectCar, estava disponível somente para os clientes com cartões de crédito do banco, e desde o lançamento, no final do ano passado, acumula mais de 600 mil clientes ativos.

Com a ampliação, a isenção de mensalidade passa a estar disponível para os cerca de 70 milhões de clientes do Itaú, que é o maior banco do País. A estratégia da instituição é fidelizar clientes através de produtos que vão além dos serviços bancários tradicionais.

“Com a ampla base de correntistas do Itaú, acreditamos que conseguiremos gerar ainda mais benefícios para nossos clientes, à medida em que alavancamos o crescimento do mercado de passagens automáticas e colaboramos com o aumento da digitalização do ecossistema brasileiro de mobilidade”, diz Rodnei Bernardino de Souza, diretor do Itaú.

Segundo a instituição, a Tag Itaú é equivalente ao plano completo da ConectCar, que tem mensalidade de R$ 17,90. Os clientes do banco não têm cobrança de mensalidade pela tag. A ConectCar é uma sociedade entre o Itaú e a Porto (ex-Porto Seguro).

A solução é aceita em todas as rodovias pedagiadas do Brasil, e em mais de mil estacionamentos, shoppings, aeroportos e hospitais, entre outros locais.

“Além da comodidade de poder usar um meio pagamento sem contato e não pagar nada a mais por isso, os clientes ganham em produtividade, visto que muitas pessoas passam longas horas no trânsito tanto nas grandes cidades quanto em estradas e rodovias, principalmente em época de férias”, complementa o diretor do Itaú.