Itamaraty recebe credenciais do novo embaixador da Itália

BRASÍLIA, 2 OUT (ANSA) – O Itamaraty informou que a secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, recebeu nesta segunda-feira (2) as cópias figuradas das cartas credenciais do novo embaixador da Itália, Alessandro Cortese.

Ele foi o escolhido do governo italiano para substituir Francesco Azzarello.

Os documentos são as cartas diplomáticas formais para designar o diplomada como embaixador em outro país, enviadas entre chefes de Estado. Quando as credenciais são aceitas, o embaixador pode iniciar suas atividades.

Segundo a pasta, na ocasião, os dois enfatizaram os laços históricos, culturais e humanos que unem Brasil e Itália, e dialogaram sobre o fortalecimento das relações bilaterais, inclusive a retomada da Parceria Estratégica assinada em 2007.

