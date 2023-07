Itamaraty lamenta morte de embaixador Sérgio Amaral

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 12:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 LUG – O Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamentou nesta sexta-feira (14) a morte do diplomata Sérgio Amaral, ex-embaixador do país nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Em nota, o Itamaraty diz ter recebido a notícia do falecimento com “grande pesar”.

“Ao longo de sua brilhante carreira, Amaral chefiou as embaixadas do Brasil em Londres, Paris e Washington e, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi porta-voz da Presidência da República e também ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre outras importantes funções”, afirma a nota.

“Aos familiares e aos muitos amigos e amigas que o embaixador cultivou ao longo da vida, o ministro Mauro Vieira, em nome de toda a Casa, estende suas condolências e expressa seu reconhecimento por uma trajetória de relevantes serviços prestados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Brasil”, conclui o comunicado.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também lamentou a morte de Amaral, que deu uma “imensa contribuição” à diplomacia do país.

(ANSA).

