Itamaraty diz que Venezuela fechou fronteira com Brasil até 2ª-feira

O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta sexta-feira que autoridades da Venezuela decidiram fechar a fronteira do país com o Brasil até a segunda-feira.

Em um breve comunicado à imprensa sem citar motivos, o Itamaraty afirmou que “por decisão das autoridades venezuelanas, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada hoje, até dia 13 de janeiro, segunda-feira”.

O fechamento da fronteira entre o Brasil e a Venezuela foi determinado pelas autoridades venezuelanas, conforme informado pela Embaixada do Brasil. Em caso de emergência, cidadãos brasileiros podem entrar em contato com os plantões consulares da Embaixada em Caracas (+58 414 3723337) e do Vice-Consulado em Santa Elena de Uairén (+58 424 9551570).

Esse fechamento ocorre em meio a uma crescente tensão diplomática entre os dois países, especialmente após o recente episódio em que, pela primeira vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas.

Na cerimônia de posse de Maduro, realizada nesta sexta-feira, 10, o presidente brasileiro não esteve presente. Em seu lugar, o Brasil enviou a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira para representar o país.