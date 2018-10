Itamaraty diz que não há brasileiros entre as vítimas no Haiti

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (7) que não há registro de brasileiros entre as vítimas do terremoto de 5,9 graus na escala Richter, em Port-de-Paix, no noroeste do Haiti, que causou pelo menos 11 mortes. Em nota, o Itamaraty lamentou a tragédia.

“Até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. O governo brasileiro manifesta sua solidariedade aos feridos, ao povo e ao governo do Haiti, bem como suas condolências aos familiares das vítimas fatais. O Itamaraty seguirá acompanhando a situação, por meio da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular (DAC)”.

De acordo com informações, houve vítimas em Port-de-Paix, Gros-Morne, Chansolme e na ilha de Tortuga, onde há casas destruídas ou danificadas.

Pouco depois de ser registrado o terremoto, o presidente haitiano, Jovenel Moise, confirmou também nas redes sociais que o tremor tinha causado danos no norte do país e pediu à população para manter a calma.