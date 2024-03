Itamaraty convoca embaixador da Hungria para explicar estadia de Bolsonaro

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 25/03/2024 - 19:04 Para compartilhar:

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O Ministério das Relações Exteriores convocou nesta segunda-feira o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, para prestar esclarecimentos sobre a hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na representação diplomática do país em Brasília dias após ele ter tido seu passaporte apreendido em uma operação da Polícia Federal, informou o Itamaraty.

O representante húngaro teve uma reunião com a embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, de acordo com o MRE.

Mais cedo nesta segunda-feira, o jornal The New York Times revelou que Bolsonaro passou duas noites na embaixada da Hungria em Brasília depois de ter seu passaporte retido pela Justiça em fevereiro no âmbito de uma investigação da PF sobre uma tentativa de golpe de Estado durante seu governo.

